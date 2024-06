iOS 18 ufficiale: sarà l'iPhone più personalizzabile di sempre

Al WWDC 2024 Apple ha appena svelato iOS 18 , la nuova versione del sistema operativo che arriverà per tutti in autunno con iPhone 16 . Tra le novità più importanti, si è parlato molto di personalizzazione delle app e novità per varie app di sistema.

Personalizzazione Homescreen e Control Center

Inoltre, gli utenti potranno ora nascondere un'app (che verrà spostata in un'apposita cartella nascosta) o bloccarne i contenuti; in entrambi i casi, sarà necessario sbloccare col FaceID per vedere l'app o accedere ai contenuti che contiene.

Grandi novità anche per il Centro di controllo, che adesso è suddiviso in più schermate (ad esempio una dedicata alla riproduzione multimediale, una ai controlli per la domotica etc) e include più controlli, anche di app di terze parti (grazie a nuove API per sviluppatori, che potranno integrare i controlli delle proprie app nelle icone del centro di controllo).

Infine, le icone del centro di controllo possono essere ridimensionate e anche aggiunte alla lockscreen, al posto di Torcia e Fotocamera.