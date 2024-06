Prossimamente sarà possibile trasferire le Live Photos di iOS su Android

Non di rado gli utenti iOS decidono di passare ad Android. Tuttavia, il passaggio da un sistema operativo all'altro non sempre è facile. Difatti, può capitare che qualche file si "perda", come ad esempio le Live Photos di Apple, che non vengono trasferire correttamente quando si sceglie Android.

Per superare questa criticità, Google starebbe lavorando su una soluzione nota come Motion Photos. Gli utenti, infatti, potrebbero avere la possibilità di eseguire il backup di tutte le Live Photos su Google Photos, che mostrerebbe questi file come Motion Pictures. Una bella mossa, anche se un problema resterebbe. Difatti, le Motion Photos occupano uno spazio enorme. Dunque, lo spazio di archiviazione di 15 GB -garantito gratuitamente da Google One - potrebbe non risultare sufficiente per trasferire tutti questi file da iOS ad Android.