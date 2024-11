iPhone, iPad e Mac vanno subito aggiornati: risolte un paio di vulnerabilità critiche

Apple ha rilasciato due minor update che però conviene fare prima possibile, perché risolvono alcune vulnerabilità che venivano effettivamente sfruttate dai malintenzionati.

Parliamo di iOS/iPadOS 18.1.1 e macOS Sequoia 15.1.1, che mettono una patch sui dei bug di WebKit e di JavaScriptCore, nello specifico un problema di gestione dei cookie, che riguarda iPhone XS e successivi, oltre anche a svariati iPad.

Per aggiornare è sufficiente andare nelle impostazioni del dispositivo, scheda Generali, e selezionare il menu Aggiornamento software. Molto probabilmente gli utenti interessati avranno già trovato una notifica ad accoglierli.

In caso di dubbi ci sono le guide su come aggiornare macOS e su come aggiornare iPhone.