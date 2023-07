iOS17 Beta 3: potrebbe essere quella che aspettate

Apple ieri ha rilasciato la terza beta per sviluppatori di iOS 17, il sistema operativo che darà vita ai prossimi iPhone 15, e pur non presentando enormi novità, mostra una serie di piccole modifiche a diverse app ed elementi dell'interfaccia.

Ma il vero punto di interesse è dato dal fatto che la casa della mela aveva promesso l'arrivo della beta pubblica a luglio, e viste le tempistiche di rilascio di questa versione di iOS, è lecito attendersi a breve l'arrivo anche dell'aggiornamento per tutti gli utenti. Ma non perdiamo tempo e scopriamo le novità.

Album Eliminati di recente

Nell'album Eliminato di recente dell'app Foto, quando toccate Seleziona in alto per selezionare le foto da eliminare definitivamente o recuperare, ora in basso appaiono le due voci corrispondenti. In iOS 17 beta 3 Apple ha spostato i due comandi in un menu con tre puntini in basso a destra, che dovrete toccare per accedervi.

Come ora, senza immagini selezionate le opzioni includono Elimina tutto e Recupera tutto, ma con le immagini selezionate potete farlo singolarmente. Se si tratta di foto in modalità Live, appare una nuova opzione Salva come video.

Se invece volete cancellare o recuperare le immagini di una persona, potete scegliere l'opzione "Rappresenta meno questa persona".