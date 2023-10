iPad 2022 con eSIM sbarca ufficialmente in Cina

Sappiamo bene come Apple sia un punto di riferimento assoluto anche nel mercato dei tablet , con la sua serie iPad che ormai traccia la via da più di un decennio.

iPad 2022 è il dispositivo lanciato da Apple alla fine dello scorso anno, e corrisponde alla decima generazione dei tablet della casa di Cupertino. La novità di questa versione consiste nel supporto eSIM, ovvero le SIM digitali che non necessitano di una scheda fisica per funzionare.

Per il resto non troviamo particolari novità rispetto alla versione che già conosciamo. Questa è una novità abbastanza rilevante per il mercato cinese, all'interno del quale nemmeno i nuovi iPhone sono disponibili in versione con supporto esclusivo eSIM.

La novità di Apple è riservata esclusivamente al mercato cinese, ma si unisce al lancio della nuova Apple Pencil economica, la quale è disponibile anche nel mercato italiano.

