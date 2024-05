iPad Air si sdoppia: due dimensioni, stessa eccellenza

All'evento Let Loose Apple ha svelato i nuovi iPad Air: parliamo al plurale perché, per la prima volta dal lancio di questo modello, arrivati alla quinta generazione, il tablet di mezzo della mela è ora disponibile in due dimensioni. Il più piccolo mantiene il display da 11", ma è ora affiancato da una nuova versione da 13".

Non crescono solo le dimensioni ma anche la potenza, perché i nuovi iPad Air utilizzano il chip Apple M2, lo stesso presente sulla precedente generazione di iPad Pro, nonché sulla penultima generazione di MacBook Air e MacBook Pro. Grazie al nuovo processore, i nuovi iPad Air sono del 50% più veloci della generazione precedente con M1. Inoltre, lo spazio d'archiviazione parte ora da 128 GB, con espansione fino a 1TB di spazio.

Tra le altre piccole novità, adesso la fotocamera si trova sul lato lungo, per usarlo in landscape per le videochiamate.

Disponibile in cinque colorazione, con scocca al 100% in alluminio riciclato.