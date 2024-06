La GPU di iPad Air M2 ha 9 core (e non 10): Apple rettifica

Senza troppo clamore, Apple ha modificato le specifiche tecniche del nuovo iPad Air M2 , indicando una GPU a 9 core invece che a 10, come aveva annunciato in precedenza. In particolare, la revisione è stata effettuata nelle specifiche delle pagine americane, mentre quella italiana continua ad indicare "GPU 10 core".

Per chi non lo conoscesse, ci riferiamo al processo che viene fatto in tanti casi e che permette di non buttare via un chip che magari ha un core GPU non funzionante. In ogni caso, occorrerà attendere una spiegazione ufficiale da parte di Apple così da capire il motivo preciso per cui all'inizio il nuovo iPad Air è stato pubblicizzato con una GPU a 10 core.

E chissà se gli utenti che hanno acquistato questo modello potranno effettuare qualche azione nei confronti della società di Cupertino. Tuttavia, parlando in maniera piuttosto realistica, nessuno o quasi si accorgerà di qualche differenza tra una GPU a 9 core ed una a 10 Core. Difatti, si tratta di un dettaglio e nulla più. Ovviamente sarebbe auspicabile un chiarimento sul punto da parte dell'azienda.