iPad Air mai così grande: primi render del modello da 12,9"

Apple da sempre è un punto di riferimento anche nel settore dei tablet (ecco dove trovare i migliori tablet del momento divisi per fascia di prezzo ), con i suoi iPad che rappresentano il meglio che si possa avere da un tablet iOS.

Nelle ultime ore infatti sono trapelate importanti novità su quale potrebbe essere il prossimo iPad Air a essere lanciato sul mercato. Si tratta di un modello particolare, visto che molto probabilmente arriverà l'iPad Air più grande mai visto. Si tratta infatti del modello con display da 12,9".

Le immagini che trovate in galleria corrispondono ai render CAD del nuovo iPad Air da 12,9".

Finora Apple non ha mai lanciato un iPad Air così grande, visto che il display con diagonale da 12,9" è stato riservato esclusivamente a iPad Pro. I render ci mostrano che il nuovo modello presenterà il pulsante Touch ID nella parte superiore proprio come il modello precedente, così come gli speaker saranno localizzati nella parte inferiore e superiore della scocca laterale.

Sempre sul profilo laterale vediamo la porta USB-C, mentre sul retro vediamo un modulo fotografico leggermente aggiornato rispetto al modello precedente (che vedete nell'immagine di copertina).

I rumor emersi finora indicano che il display potrebbe essere un mini LED, mentre sotto al cofano dovrebbe trovarsi un processore Apple M2. Ancora non conosciamo dettagli in merito alle tempistiche di presentazione, aspettiamoci un arrivo entro quest'anno.