Il nuovo iPad Air da 12,9 pollici erediterà un aspetto dall'attuale iPad Pro

Uno dei dispositivi più attesi di questa prima parte del 2024 è il nuovo iPad Air da 12,9 pollici, che secondo diversi analisti dovrebbe essere annunciato insieme ai nuovi iPad Pro a maggio (a proposito, sapete come usare iPad come un secondo schermo?).

Non si sa moltissimo sul nuovo tablet della mela, a parte alcuni dettagli sulla fotocamera anteriore, che sarà sul lato lungo, e poco altro. Ora però Ross Young, amministratore delegato della società di ricerca Display Supply Chain Consultants, ha pubblicato su X un post in cui afferma che lo schermo sarà di tipo Mini LED, proprio come quello dell'attuale iPad Pro da 12,9 pollici.