I nuovi iPad anticipano iPhone: addio SIM fisica, anche in Italia!

Sui nuovi iPad Air e iPad Pro c'è una novità interessante per il mercato italiano: nei modelli WiFi+Cellular, non c'è più il carrellino per la SIM fisica e ci si connette in rete solo tramite eSIM.

Non è una novità del tutto inaspettata, anzi era solo questione di tempo: è doveroso ricordare, infatti, che negli Stati Uniti Apple ha già rimosso ovunque il supporto alle SIM fisiche, a partire da iPhone 14. Al contrario, in Italia il supporto alle schede fisiche è rimasto, e le eSIM finora sono solo un'opzione. Sul comunicato stampa, infatti, si legge:

Con i modelli Wi-Fi + Cellular con 5G si può accedere a file, comunicare con colleghi e colleghe, e fare il backup dei dati al volo, ovunque ci si trovi. I modelli Cellular si attivano tramite eSIM, un'alternativa più sicura rispetto alla scheda SIM fisica, che consente di collegarsi facilmente al piano già sottoscritto o trasferirlo al volo in digitale, e di usare più piani dati sullo stesso dispositivo. Il nuovo iPad Pro può connettersi facilmente ai piani dati wireless in più di 190 Paesi e territori senza bisogno di una scheda SIM fisica di un operatore locale.

I nuovi iPad Air e iPad Pro sono i primi dispositivi della mela a supportare esclusivamente le eSIM anche in Italia, e questo potrebbe essere un indizio per il futuro di iPhone 16: che sia arrivato il momento di dire addio alle SIM fisiche anche sul prossimo iPhone?