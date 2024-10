Rispetto alla versione precedente , lanciata nel 2021, questa nuova generazione si distingue per nuovi colori e, soprattutto, per l'aggiornamento hardware, con il chip Apple A17 Pro che permette al nuovo iPad mini di supportare Apple Intelligence.

Caratteristiche tecniche: un refresh hardware

Un iPad mini per Apple Intelligence: ma quando arriva?

Non ci sono ancora novità concrete per la disponibilità in Unione Europea di Apple Intelligence.

Le prime funzionalità di Apple basate su IA arriveranno in lingua inglese entro la fine del mese, ma per il supporto all'italiano ci sarà da aspettare il 2025.

Inoltre, molto probabilmente in Unione Europea Apple Intelligence arriverà prima sui Mac e solo in un secondo momento su iPhone e iPad, per via delle restrizioni imposte dal Digital Markets Act dell'UE.