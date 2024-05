Sostituire la batteria di iPad Pro 2024 sarà un gioco da ragazzi: il verdetto di iFixit

Dal video si notano cambiamenti nel design di iPad Pro 2024 che facilitano le operazioni di riparazione. In particolare, dopo aver rimosso il display, le viti ed il connettore del microfono frontale, si possono osservare delle modifiche rispetto al passato che appunto semplificano le operazioni predette. Tra le componenti facili da sostituire, come accennato all'inizio, c'è proprio la batteria da 38,99 Wh (inferiore rispetto ai 40,33 Wh del passato).

Il nuovo iPad Pro di Apple , presentato poco tempo fa, non rappresenta un passo in avanti soltanto sulle piano delle performance ma anche in tema di riparabilità . Difatti, iFixit ha dimostrato che è piuttosto facile procedere alla sostituzione della batteria da 38,99 Wh. In tal senso, Shahram Mokhtari di iFixit ha affermato che tutto ciò "potrebbe risparmiare ore di tempo di riparazione" rispetto ai precedenti modelli di iPad Pro.

Tuttavia, c'è una componente difficile da riparare: si tratta dell'Apple Pencil Pro. Lo staff di iFixit ha inciso un lato dell'alloggiamento in plastica della penna con un taglierino ad ultrasuoni per accedere all'interno, tuttavia questa operazione ha permesso solo di osservare alcune componenti, tra cui i magneti e la bobina per la ricarica ad induzione.

Inoltre, si può notare un giroscopio che consente di ruotare la penna di Cupertino al fine di regolare l'angolazione del tratto mentre si scrive o si disegna. Ancora, un motore aptico permette di offrire un feedback in caso di doppio tap o quando si preme con le dita. In ogni caso, Apple Pencil Pro risulta non riparabile.