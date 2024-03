I nuovi iPad potrebbero debuttare presto: ecco quando

Passando agli accessori, la nuova Magic Keyboard per iPad Pro avrà un trackpad più grande, il case parzialmente in alluminio e altre modifiche al design.

La tastiera, come accennato all'inizio, sarà affiancata dall'Apple Pencil di nuova generazione. Sempre Gurman, in passato, ha affermato che la società non avrebbe intenzione di organizzare un evento di presentazione dedicato ai nuovi iPad. I dispositivi, infatti, verrebbero annunciati tramite un comunicato stampa, come è accaduto per i MacBook Air da 13" e da 15" con processore M3.