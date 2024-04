Il nuovo iPad Pro potrebbe essere il primo dispositivo di Apple con AI

Apple si sta preparando alla sua Worldwide Developer Conference di quest'anno, che dovrebbe essere incentrata sull'intelligenza artificiale. In attesa di questo appuntamento, però, la società di Cupertino potrebbe svelare un nuovo dispositivo: iPad Pro con schermo OLED. La presentazione dovrebbe avvenire il 7 maggio e soprattutto, secondo Mark Gurman, il nuovo tablet potrebbe essere equipaggiato con il chip M4 ed il suo Neural Engine. Dunque, fosse davvero così, l'iPad Pro sarebbe il primo apparecchio di Apple basato sull'intelligenza artificiale.

Gurman ha evidenziato che l'azienda potrebbe utilizzare l'evento di maggio per illustrare "la sua strategia di chip AI", approfondendo su come l'iPad Pro e gli altri dispositivi con M4 utilizzeranno le offerte di intelligenza artificiale dell'azienda tramite iPadOS 18. Come già diffuso in passato, il nuovo iPad Pro dovrebbe adottare uno schermo OLED ed inediti accessori, tra cui un'Apple Pencil con feedback tattile. Potrebbe trattarsi, dunque, del restyling più importante dell'iPad Pro dal 2018.