Il display di iPad Pro è tutto nuovo, ma ancora niente Always On

I nuovi iPad Pro sono ovviamente i migliori iPad che Apple abbia mai prodotto e tra le novità più importanti di questa generazione c'è il nuovo display Ultra Retina XDR.

Il nuovo schermo, infatti, è un bel salto in avanti rispetto la generazione precedente: la tecnologia Tandem OLED combina due pannelli OLED per garantire un'elevata luminosità e resa dei colori. A tal proposito, i nuovi iPad Pro arrivano a ben 1.000 nit di luminosità (1600 nit per luminosità di picco), contro i 600 nit della precedente generazione.