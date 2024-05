Gli iPad recenti hanno una vita più lunga rispetto a quelli del passato

In fondo, è comprensibile: gli iPad spesso sono un ottimo compromesso tra prezzo e prestazioni, ma in commercio ci sono anche delle alternative interessanti, quindi vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra selezione di migliori tablet , così da capire quale sia l'acquisto giusto da fare.

Infatti, secondo un report pubblicato da CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), chi compra un iPad non lo sostituisce molto frequentemente e, inoltre, sembra che questo trend stia crescendo ogni anno.

Quando Apple rilascia dei nuovi dispositivi, molti utenti decidono di cambiare per le più svariate esigenze. Questo può essere vero per molti dispositivi, ma sembra non riguardare gli iPad .

CIRP ha analizzato il comportamento di chi compra gli iPad dal 2022 al 2024, dividendo gli utenti in base a quanto tempo aspettano prima di sostituire il proprio iPad con un modello nuovo, come si può notare nel grafico in basso.

Ciò che è emerso è che le persone che aspettano 3 o più anni prima di sostituire il proprio iPad sono in aumento e sono passate dal 28% del 2022 al 40% del 2024; mentre, gli utenti che decidono di detenere un iPad per 1 o 2 anni sono in forte calo, passando dal 34% del 2022 al 25% del 2024.

Risulta in calo anche chi cambia iPad ogni anno, mentre la percentuale di persone che aspettano 2 o al massimo 3 anni prima di cambiarlo è rimasta stazionaria.

Questo studio mostra che spesso gli utenti decidono di sostuire il proprio dispositivo con uno nuovo solo nel momento in cui questo diventi inutilizzabile, come nel caso in cui si rompa o la batteria sia esausta. Altrimenti, chi decide di passare a un modello più recente lo fa perché questo ha delle funzionalità innovative rispetto al modello che possedeva o semplicemente ha delle performance superiori.

Tuttavia, bisogna considerare che questo studio è stato concluso prima dell'uscita degli ultimi iPad, quindi bisogna tener conto che potrebbe subire dei cambiamenti in tempi rapidi.