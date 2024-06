iPadOS 18 risolve le equazioni scritte a mano e rende più facile da leggere la vostra scrittura

Insieme a iOS, al WWDC Apple ha presentato il nuovo iPadOS 18, che introduce una serie di novità già viste per il melafonino, come Apple Intelligence e le possibilità di personalizzare l'interfaccia, e aggiunge nuove funzioni legate ad Apple Pencil. Su tutte, finalmente l'iPad riceve una calcolatrice integrata, che consente anche di risolvere le espressioni matematiche scritte a mano, ma non solo: scopriamole tutte, ricordandovi che per le funzione legate alla IA c'è anche il nostro approfondimento su Apple Intelligence.

Le novità di iPadOS 18

App Calcolatrice per risolvere le equazioni scritte a mano La novità più evidente è la nuova app Calcolatrice, che per qualche motivo Apple non aveva mai portato sull'iPad. L'app ora consente anche di sfruttare Apple Pencil per risolvere espressioni matematiche anche scritte a mano, assegnare i valori alle variabili e, grazie a una nuova funzione di rappresentazione grafica, permette di scrivere o digitare un'equazione e inserire un grafico con un semplice tap. Inoltre la calcolatrice semplifica la visualizzazione di intere espressioni, prima di completarle, e le Math Notes sono accessibile dall'app Note.

Smart Script migliora i vostri appunti Smart Script è una funzione dell'app Note che tramite l'apprendimento automatico migliora l'aspetto del testo. Lo strumento è anche in grado di ricreare il vostro stile di scrittura a mano, oltre a controllarvi l'ortografia e trasformare il testo digitato nel vostro stile. Nell'app Note sono stati anche aggiunti miglioramenti per il testo digitato.

Più possibilità di personalizzazione Come iOS, iPadOS 18 introduce nuovi modi di personalizzare la schermata Home e le icone delle app anche nel Centro di Controllo. Potrete posizionare widget e icone delle app in qualsiasi punto della schermata Home. Il Centro di Controllo è stato ridisegnato e consente di accedere al volo a gruppi di controlli usati più spesso, come quelli per la riproduzione di contenuti multimediali o quelli per Home e la connettività, oltre alla possibilità di scorrere facilmente da uno all'altro. Si possono anche aggiungere al Centro di Controllo i controlli di app di terze parti supportate grazie alla nuova API Controls.

Apple ha inoltre introdotto una nuova barra dei pannelli che si fonde con la barra laterale permettendo di immergersi maggiormente nell'app e offrendo nuove opzioni di personalizzazione. Apple Intelligence Il prossimo aggiornamento di iPadOS ha anche portato molte funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, come i nuovi Writing Tools integrati a livello di sistema, che consentono di rielaborare, revisionare e sintetizzare il testo in pressoché qualsiasi app, tra cui Mail, Note, Pages e altre app di terze parti.

Disponibile anche Image Playground, per creare immagini in pochi secondi scegliendo fra tre stili diversi: animazione, illustrazione, schizzo, mentre Siri diventa più smart, e potete interagirci tramite voce o digitando. Siri e Writing Tools come su Mac utilizzano ChatGPT. Altre funzioni di Apple Intelligence sono i Ricordi in Foto e Clean Up per rimuovere gli oggetti. Altre novità iPadOS 18 introduce molte altre novità, come l'app Password e la nuova app Foto, che è stata riprogettata per organizzare le librerie in automatico e presentare la riproduzione automatica dei contenuti.

L'app Messaggi ora consente di pianificare i messaggi, oltre a offrire nuove opzioni di formattazione del testo. Safari come su Mac offre gli Highlights per trovare più facilmente informazioni sul Web: grazie al machine learning ora vi verranno evidenziate le informazioni chiave di una pagina web. La nuova modalità Lettura offre ancora più modi per visualizzare la versione semplificata di un articolo. Altre nuove funzionalità includono una nuova funzione di condivisione dello schermo in SharePlay che consente di controllare da remoto l'iPad di un'altra persona, un aggiornamento per Freeform e novità per il gaming, come l'audio spaziale personalizzato e la Modalità gioco. Anche Mappe, Promemoria e Calendario sono state aggiornate, mentre una nuova funzione di accessibilità consente alle persone con disabilità fisiche di controllare i loro dispositivi solo con gli occhi. Infine, iPadOS 18 offre nuovi controlli per la privacy, con la possibilità di nascondere le app in una cartella e gestire in maniera più capillare i permessi delle app.

Quando arriva iPadOS 18 e gli iPad compatibili

iPadOS 18 arriverà questo autunno su questi dispositivi: iPad: 7a generazione e successive (2019)

7a generazione e successive (2019) iPad mini : 5a generazione e successive (2019)

: 5a generazione e successive (2019) iPad Air : 3a generazione e successive (2019)

: 3a generazione e successive (2019) iPad Pro: 1a generazione 11 pollici e versioni successive (2018), 3a generazione 12,9 pollici e versioni successive (2018) Per identificare il vostro modello di iPad, andate nelle impostazioni, toccate Generali e selezionate Informazioni. Per verificare la versione di iPadOS, andate nelle Impostazioni e toccate Aggiornamento software.