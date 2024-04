iPadOS è un gatekeeper? E allora beccatevi Fortnite

E la società che per prima ha sollevato la questione del monopolio di Apple non si è fatta pregare: nel giro di poche ore ha pubblicato un post su X in cui conferma di essere al lavoro per portare Epic Game Store, e quindi Fortnite, anche su iPad nell'UE entro l'anno.

Quindi come iOS, anche il sistema operativo dei tablet della mela, finora scampato al pericolo, dovrà aprirsi a marketplace alternativi all'App Store (a proposito, sapete come scaricare WhatsApp sull'iPad ?).

Nel post possiamo anche leggere come Epic Games Store arriverà invece "presto" sugli iPhone, il che è un importante aggiornamento sullo stato dei lavori. Apple infatti ha rilasciato a marzo 2024 l'aggiornamento a iOS 17.4, in cui ha implementato i requisiti richiesti dall'UE e aperto alla possibilità di scaricare app da marketplace alternativi.

AltStore PAL è stato il primo esempio, ma a quanto pare non dovremo attendere molto per poter accedere finalmente all'Epic Games Store. Non solo, ma a partire da iOS 17.5 le app saranno disponibili direttamente dai siti web degli sviluppatori.

Ricordiamo inoltre che Epic Games ha già annunciato le commissioni per gli sviluppatori che pubblicheranno le app sul proprio marketplace, che sono estremamente vantaggiose.

E per gli iPad? Con la decisione di ieri la Commissione Europea ha dato sei mesi di tempo ad Apple per mettere in regola iPadOS con il DMA, quindi sarà necessario pazientare ancora un po'.

Ma non temete: entro la fine dell'anno anche i tablet della mela dovranno seguire la strada degli iPhone, almeno nell'UE. E Epic Games è in prima linea per accontentare i suoi utenti.