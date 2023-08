I possessori di iPhone 14 e 14 Pro lamentano un rapido degrado della batteria

A riguardo, Apple afferma che le batterie dell'iPhone dovrebbero "mantenere fino all'80 percento della sua capacità originale a 500 cicli di ricarica completi". Tuttavia, come abbiamo già visto prima, diversi utenti segnalano il contrario, con batterie che evidenziano un eccessivo degrado già dopo un anno di utilizzo. Ad appesantire questa situazione, poi, il costo necessario per la sostituzione della batteria: il prezzo di questa operazione, infatti, è di 99$.

In attesa di capire se la società di Cupertino intenda dichiarare qualcosa a riguardo, recenti indiscrezioni hanno suggerito che la prossima serie di iPhone 15 dovrebbe beneficiare di un aumento delle dimensioni della batteria del 10-18% rispetto ai dispositivi attuali.

Insieme all'autonomia, però, dovrebbero lievitare anche i prezzi. Sembrerebbe, infatti, che per la variante Pro Max occorrerà spendere circa 200 dollari in più, con aumenti proporzionali che arriveranno anche per le varianti minori. Questi aumenti potrebbero valere per il mercato USA e quasi sicuramente anche per quello europeo.