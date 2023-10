iPhone 15 e 15 Plus da DxOMark: l'olimpo dei cameraphone non è lontano

Dopo aver visto come bene se la cavano iPhone 15 Pro e Pro Max in termini di performance fotografiche , dopo il responso pubblicato da DxOMark , è giunto il momento di vedere se anche i modelli meno performanti della famiglia sono all'altezza. Parliamo ovviamente di iPhone 15 e 15 Plus .

I due dispositivi condividono molto, compreso il comparto fotografico posteriore e le funzionalità software per foto e video. E quindi il giudizio finale di DxOMark è identico per entrambi: si parla di 145 punti, i quali posizionano iPhone 15 Plus e iPhone 15 al 12° posto nella classifica generale di DxOMark. La vetta è lontana, visto che Huawei P60 Pro è ancora con la corona in testa a 156 punti, e la top 10 è a un soffio con iPhone 14 Pro a 146 punti.

Tra gli elementi positivi sottolineati dal team di DxOMark durante la prova di iPhone 15 e 15 Plus, troviamo la vividezza di luminosità e contrasti nelle foto e video, l'ottima resa cromatica in condizioni di luce intensa, l'efficacia della stabilizzazione video, la fluidità dello zoom in anteprima e l'accuratezza nella stima della profondità.

Tra quelli negativi troviamo dei punti relativi alle condizioni di scarsa luminosità, cosa comune a tutti gli smartphone di livello che non godono di particolari sensori fotografici specifici per tali situazioni non usuali di scatto. Sono stati infatti riscontrati un livello di rumore relativamente alto nelle ombre, perdita di dettaglio nei video con poca luce, lo zoom limitato e artefatti in condizione di scarsa illuminazione.

Per maggiori dettagli sulle prove effettuate da DxOMark vi suggeriamo di leggere i report completi disponibili attraverso i link alla fonte. Qui sotto trovate dei riepiloghi grafici dei test effettuati sui due dispositivi.