iPhone 15 a tasso zero e senza anticipo? Si può fare con Iliad

Vorreste un nuovo iPhone 15 ma non volete sganciare quasi mille euro sull'unghia e preferireste pagarlo a rate, magari senza anticipo e ovviamente a tasso zero? Adesso potete farlo con Iliad: l'operatore ha infatti lanciato un nuovo finanziamento in collaborazione con Findomestic, che vi permette di acquistare gli smartphone della mela a rate, con zero anticipo e tasso zero.

Già da alcuni mesi Iliad permetteva di acquistare iPhone a rate con Younited: anche in questo caso si tratta di finanziamenti a tasso zero, ma con un anticipo iniziale. Inoltre, il finanziamento Younited è indirizzato soprattutto alle opzioni Trad-in, ossia a chi è interessato a dare in permuta il proprio vecchio iPhone, o anche a chi vuole restituire quello appena acquistato dopo un anno o due, per cambiare modello.