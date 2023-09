Cosa succede connettendo un iPhone 15 a un telefono Android via USB-C?

Il telefono Android inizia immediatamente a caricarsi dopo la connessione, mentre l'iPhone non mostra indicazioni di essere consapevole del collegamento. Disconnettendo e riconnettendo i telefoni, però, anche l'iPhone inizia a prendere energia dal telefono Android, il che dimostra come questa connessione sia piuttosto erratica.

I ragazzi di PetaPixel, ad esempio, hanno provato a collegare un telefono Android al nuovo iPhone 15 per vedere cosa succede, pubblicando poi uno Short YouTube per mostrarlo.

Come potete immaginare, nessuno dei due dispositivi riconosce l'altro come memoria di archiviazione, quindi i due YouTuber non sono riusciti a trasferire file né in un senso né nell'altro.

Perché questo esperimento è importante? Perché gli iPhone 15 non solo grazie alla nuova porta USB-C sono in grado di connettersi a una varietà di dispositivi, tra cui Mac, iPad, dispositivi di archiviazione esterni e display, ma anche di caricarli. Questo perché, a differenza della porta Lightning che eroga un massimo di 0,3 watt, la USB-C è in grado di erogare fino a 4,5 watt Power Delivery, il che consentirà di alimentare numerosi accessori, come Apple Watch e AirPods Pro (2a generazione con USB-C).

Ecco quindi che se prima si potevano benissimo collegare gli iPhone dotati di porta Lightning ai telefoni Android in quanto il cavo in dotazione è dotato di connettore USB-C a una estremità, non potevano caricarli (o quantomeno non nelle nostre prove).

Nei nostri esperimenti, collegando un iPhone 12 con un OnePlus 3T l'iPhone ha sempre preso energia dal telefono Android e mai viceversa, ferma restando l'impossibilità di trasferire file tra i telefoni tramite cavo.