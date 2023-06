iPhone 15 sarà il primo tassello dell'ecosistema per Apple Vision Pro

Apple Vision Pro ha rappresentato una novità importante per la casa della mela, ma perché abbia successo deve esserci un ecosistema in grado di supportarlo. Per questo, secondo Ming-Chi Kuo, i nuovi iPhone, a cominciare da iPhone 15, avranno bisogno di una connettività aggiornata per accompagnare il visore, sia per quanto riguarda l'UWB che il Wi-Fi.

Il nuovo melafonino avrà quindi un chip UWB aggiornato, mentre da iPhone 16 arriverà il supporto al Wi-Fi 7: andiamo a scoprire tutti i dettagli.