iPhone 15: il grande evento Apple ha una data

Le voci che stanno circolando online indicano che diversi gestori di telefonia hanno chiesto ai propri dipendenti di non prendersi ferie per la giornata del 13 settembre, giornata durante la quale dovrebbe arrivare l'annuncio di un importante nuovo dispositivo.

Tutto questo fa pensare a Apple e all'annuncio ufficiale della serie iPhone 15. Chiaramente non vi è la certezza ma la probabilità che si tratti proprio dell'evento Apple è alta visto che i nuovi iPhone sono sempre arrivati circa a metà settembre, con eventi caduti spesso di mercoledì.

Proprio come sarà mercoledì il 13 settembre.

La sicurezza in merito a quanto emerso ovviamente non la avremo finché Apple non annuncerà ufficialmente la data. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi sviluppi.