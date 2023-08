Ci volevano gli iPhone 15 perché Google Maps ricevesse questa funzione

Ma cosa significa esattamente supporto? Come molti sapranno, la Dyamic Island è una soluzione software adottata da Apple per mascherare e sfruttare allo stesso tempo lo spazio tra foro della fotocamera anteriore e sensori del Face ID introdotto con gli iPhone 14 Pro del 2022 al posto del notch.

La novità era stata annunciata mesi fa proprio a margine di un comunicato sulle novità in arrivo per l'app, ma a quanto pare Google è pronta per portare finalmente il supporto di Google Maps alla Dynamic Island degli ultimi iPhone (ecco le app che la sfruttano al meglio ).

Questo spazio è accessibile alle app di terze parti attraverso un'API apposita e nei mesi successivi al lancio dei melafonini del 2022 diverse si sono aggiornate in tal senso, ma curiosamente Google si era limitata a un laconico (e quasi casuale) annuncio a febbraio in cui si annunciava l'arrivo della funzione "nei prossimi mesi" e sui dispositivi con iOS 16.1 .

Questo spazio è appunto dinamico, cioè in grado di espandersi e mostrare notifiche o contenuti dal vivo (attività, Live Activities), che siano le informazioni di un brano che si sta ascoltando, la risposta a una chiamata in arrivo o, nel caso di app di navigazione come Mappe di Apple, le indicazioni in tempo reale.

Ora siamo a iOS 16.6 e non è ancora arrivata, ma il lancio dei nuovi iPhone 15 darà la spinta decisiva. Come infatti notato da alcuni osservatori, il codice nell'ultima versione di Google Maps per iOS contiene riferimenti proprio a Live Activities, quindi non è da escludere che Google possa rilasciare un aggiornamento in tal senso proprio all'indomani (o alla vigilia) dell'evento di presentazione.

Ma cosa possiamo aspettarci da questa novità? Un esempio possono darcelo app come Mappe di Apple o Uber, il che suggerisce le indicazioni in tempo reale senza dover sbloccare lo smartphone.

Oltre a questo, possiamo attenderci informazioni sull'ora prevista di arrivo e i progressi del viaggio verso la destinazione, come il tempo e la distanza rimanenti, il tutto senza dover aprire l'app completa.

A chi potrà servire? L'applicazione più immediata è per la navigazione a piedi, per accedere rapidamente alle indicazioni tirando fuori il telefono dalla tasca, un po' come si farebbe usando un Apple Watch. Anche sul veicolo potrebbe essere però utile, per avere un'interfaccia più minimale senza distrazioni direttamente dalla schermata di blocco.

A parte questo, se usate CarPlay la vostra esperienza non cambierà minimamente, in quanto come abbiamo anticipato l'aggiornamento riguarda solo la Dynamic Island.

I dispositivi che ne beneficeranno saranno quindi iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max del 2022, oltre a tutta la lineup degli iPhone 15, che come tutti i rumor concordano dovrebbero ricevere la Dynamic Island. Quindi iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (o Ultra).

Ricordiamo che i nuovi iPhone verranno annunciati il 12 settembre, probabilmente insieme ad Apple Watch 9 e Apple Watch Ultra di seconda generazione, e forse anche a un modello di AirPods aggiornato con custodia di ricarica dotata di porta USB-C.