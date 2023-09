iPhone 15 e iPhone 15 Plus ufficiali: arrivano Dynamic Island e USB-C

Apple ha appena presentato ufficialmente iPhone 15 e iPhone 15 Plus durante l'evento Wonderlust. I nuovi smartphone della mela guadagnano diverse caratteristiche che avevamo visto lo scorso anno sui modelli Pro, come ad esempio la Dynamic Island e la fotocamera da 48 megapixel, e includono anche il nuovo connettore USB-C.

Come lo scorso anno, i due modelli "base" sono praticamente uguali nelle caratteristiche tecniche e si differenziano principalmente per la dimensione del display: iPhone 15 ha infatti uno schermo da 6,1", mentre iPhone 15 Plus ha uno schermo da 6,7". Anche la batteria segue le dimensioni del display, ed è leggermente più grande sul modello Plus. Notevole l'aumento di luminosità, che arriva fino a 2.000 nit sotto la luce solare, il doppio rispetto allo scorso anno.

I nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus utilizzano Apple A16 Bionic, ossia lo stesso system-on-a-chip già visto lo scorso anno su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Non ci sono grandi cambiamenti nel design e nei materiali utilizzati: il telaio è realizzato sempre in alluminio rinforzato e il vetro è il resistente ceramic shield a cui Apple ci ha abituato.

C'è però un importante cambiamento in termini estetici: con iPhone 15 scompare il notch, in favore della Dynamic Island.

Apple ha migliorato anche il chip Ultra Wideband, e anche l'audio in chiamata, grazie a una funzione in grado di filtrare i rumori di fondo facendo passare solo la voce dello speaker.

Solo negli USA, almeno per ora, viene introdotto anche roadside assistance, per fornire assistenza nel caso non fosse possibile comunicare tramite rete mobile.

Contrariamente a quanto si pensava però gli iPhone 15 non saranno solo eSIM, rimane infatti un unico slot nano SIM, da affiancare (o meno) alla SIM virtuale.