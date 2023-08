Gli iPhone 15 saranno più leggeri grazie ad una novità

Come già si sa da giorni, Apple presenterà i nuovi iPhone 15 il 12 settembre. A riguardo, il noto analista Ming-Chi Kuo ha evidenziato che la maggior parte dei problemi relativi alla produzione sono stati risolti. Inoltre, ha affermato che le varianti Pro saranno disponibili nelle tonalità di grigio, bianco, nero e blu, mentre quelle standard e Plus saranno acquistabili in nero, rosa, giallo, blu e verde.

Sarebbero stati risolti, quindi, anche i problemi con CIS, pannelli e batterie impilate, tuttavia la produzione di iPhone 15 Pro Max (Ultra) sarebbe stata l'ultima ad essere avviata (soprattutto perché il progetto ha subito un ritardo). Scendendo nei particolari, la criticità relativa alla CIS (scheda madre) è stata superata aumentando la capacità produttiva, così come è avvenuto per risolvere i problemi legati alla batteria e al telaio in titanio. A questo proposito, le modifiche al design – tra cui l'eliminazione del pulsante virtuale – hanno causato dei ritardi, superati però dall'azienda.

Inoltre, sempre sul telaio, gli smartphone saranno più leggeri visto che Apple ha abbandonato quelli in alluminio.