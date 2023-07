iPhone 15 e 15 Plus potrebbero avere un'inedita fotocamera posteriore

Il noto analista Ming-Chi Kuo ha rivelato che i futuri iPhone 15 e 15 Plus potrebbero presentare delle importanti novità nell'ambito fotografico. In particolare, il vecchio sensore da 12 MP verrebbe sostituito da uno inedito da ben 48 MP. Si tratta di un importante passo in avanti, visto che l'anno scorso questo sensore – in grado di catturare più dettagli - fu riservato alle varianti Pro e Pro Max.

Questa indiscrezioni, tra l'altro, conferma una precedente affermazione di Jeff Pu, un analista della società di investimento Haitong International Securities con sede a Hong Kong, che a maggio rivelò che l'obiettivo da 48 megapixel su ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus avrebbe utilizzato un nuovo sensore a tre strati in grado di catturare più luce per una migliore qualità dell'immagine. A riguardo, lo stesso Pu, però, aggiunse che la produzione del sensore stava incontrando qualche difficoltà. Apple, però, le avrebbe superate grazie a Sony che, per soddisfare la domanda della società di Cupertino, avrebbe aumentato la sua capacità produttiva del 100-120% (causando una presunta riduzione in termini di fornitura per i suoi partner Android).