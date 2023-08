iPhone 15 avrà la porta USB-C Thunderbolt: i dati verranno trasmessi ad alta velocità

Ormai è scontato che tutte le varianti di iPhone 15 avranno una porta USB-C per la ricarica ed il trasferimento dei dati. Tra l'altro, stando a quanto riferito da ChargerLAB , Apple avrebbe previsto anche il supporto Thunderbolt . Sviluppata insieme ad Intel, questa tecnologia permette di trasmettere dati ad altissime velocità, come già visto sia sugli iPad Pro che sui Mac.

Le immagini, del resto, mostrano in maniera evidente il componente hardware che permetterà agli iPhone 15 di ricaricarsi tramite UBS-C. Inoltre, si può osservare il chip Retimer, che di solito svolge la funzione di ricostruire i segnali e diminuire il jitter. In sintesi, il passaggio da Lightning a USB-C consentirà di utilizzare un solo tipo di cavetto per qualsiasi dispositivo nonché di trasferire dati ad alta velocità. Ad esempio, l'attuale connettore Lightning – che si basa su USB 2.0 – trasmette dati ad una velocità di 480 Mbps, mentre quello USB-C raggiunge una velocità tra 5 Gbps e 10 Gbps. Con l'aggiunta della tecnologia Thunderbolt, invece, si raggiungono vette fino a 40 Gbps.