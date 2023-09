iPhone 15 Pro aumenterà di prezzo e non poco: ecco i principali motivi

Manca poco all'evento di Apple "Wonderlust", l'occasione in cui verranno presentati i nuovi iPhone 15. A riguardo, le indiscrezioni sono state numerose, soprattutto quelle sui prezzi. In particolare, sembrerebbe che le varianti Pro saranno più costose del precedente modello. A riportare la notizia ci ha pensato DigiTimes che, tramite l'analista Luke Link, attribuisce la variazione di prezzo a due motivi: il passaggio dall'acciaio inossidabile al titanio e l'inedito sistema di fotocamere con obiettivo periscopico.

Nello specifico, sembrerebbe che l'iPhone 15 Pro costerà 100$ in più rispetto all'iPhone 14 Pro: dunque, potrebbe avere un prezzo iniziale di $ 1.099. L'iPhone 15 Pro Max, invece, potrebbe subire un rincaro fino a 200 dollari in più rispetto all'iPhone 14 Pro Max: il suo prezzo di partenza, quindi, sarebbe di ben 1.299 dollari. Tra l'altro, seppur tra le righe, sul punto si espresse anche Tim Cook durante la conferenza sugli utili del primo trimestre 2023: "L'iPhone contiene i loro contatti, le loro informazioni sanitarie, le loro informazioni bancarie, la loro casa smart e tanti aspetti diversi della vita e quindi penso che le persone siano disposte a fare davvero il possibile per ottenere il meglio che possono permettersi in quella categoria".