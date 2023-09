iPhone 15 Pro e Pro Max ufficiali: scocca in titanio, USB-C e nuovo Action Button

Apple ha svelato oggi i suoi nuovi modelli top di gamma: parliamo di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, che rappresentano il non plus ultra degli smartphone della mela. A differenza che in passato, però, c'è un'importante novità: iPhone 15 Pro Max non è solo più grande di iPhone 15 Pro, ma si differenzia anche per una caratteristica esclusiva, ossia la fotocamera periscopica con zoom ottico 5x. Ma facciamo un passo indietro e vediamo tutte le caratteristiche dei nuovi smartphone top di gamma di Apple, e in cosa si differenziano rispetto ad iPhone 15 base e iPhone 15 Plus.

Caratteristiche tecniche

Display Partiamo dagli schermi, chiamati Pro Retina Display XDR: iPhone 15 Pro ha un display con diagonale da 6,1", mentre iPhone 15 Pro Max ha un display da 6,7". Entrambi pannelli OLED con tecnologia ProMotion, che permette di variare il refresh rate da 1 Hz fino a 120 Hz, e supporto alla tecnologia Always-on Display. In alto troviamo la Dynamic Island, ossia il foro oblungo che ospita fotocamera frontale e sensori per il FaceID.

Chip Apple A17 Pro I nuovi iPhone 15 Pro utilizzano il nuovo SoC Apple A17 Pro. È la prima volta che Apple utilizza il suffisso Pro per un chip per iPhone (invece di Bionic): si tratta del primo processore realizzato con processo costruttivo a 3 nanometri. Apple A17 pro include un processore esa-core (suddiviso tra 4 core ad alta efficienza energetica e 2 core ad alte performance) e una GPU completamente nuova, esa-core, che garantisce performance fino al 20% migliori rispetto al passato. La nuova GPU è anche in grado di gestire il ray tracing (con accelerazione hardware), che viene utilizzata per videogame e per realtà aumentata.

Durante la presentazione è stata data grande importanza al comparto gaming, con la partecipazione di diregenti di Ubisoft, Capcom e altr software house. Tra i giochi annunciati, gli iPhone 15 Pro supporteranno Resident Evil Village e Assassin's Creed Mirage.

Fotocamere Importanti novità per il comparto fotografico, specialmente per il modello Pro Max. Come sempre, anche quest'anno i due modelli Pro hanno un sistema composto da tre fotocamere, accompagnato da un sensore LiDAR che mappa la profondità. Tutte le fotocamere sono state aggiornate e, grazie alla combinazione dei tre sensori, iPhone 15 Pro supporta 7 diverse lunghezze focali, inclusa una dedicata alle macro. La fotocamera principale scatta ora a una risoluzione di 24 MP come default, ci sono miglioramenti alla modalità Notte e Sart HDR e nuova modalità Ritratto che si attiva automaticamente quando nell'inquadratura c'è una persona o un animale, con possibilità di modificare la messa a fuoco e la sfocatura anche dopo lo scatto. Inoltre, oltre al formato ProRAW, è possibile salvare anche foto in HEIF a 48 megapixel, con una risoluzione 4 volte superiore rispetto al passato. Infine, grazie a una fotocamera periscopica, iPhone 15 Pro Max ha un teleobiettivo completamente, con zoom 5X a 120 mm. Di seguito i dettagli delle tre fotocamere sui due modelli:

iPhone 15 Pro Sensore principale : 48 megapixel, lunghezza focale 24 mm, apertura f/1,78, quad pixel da 2,44 µm, 100% Focus Pixel, nuovo OIS di 2a generazione

: 48 megapixel, lunghezza focale 24 mm, apertura f/1,78, quad pixel da 2,44 µm, 100% Focus Pixel, nuovo OIS di 2a generazione Ultra grandangolo : 12 megapixel, lunghezza focale 13 mm, 100% Focus Pixel, apertura f/2.2

: 12 megapixel, lunghezza focale 13 mm, 100% Focus Pixel, apertura f/2.2 Telefoto: 12 megapixel, lunghezza focale 77 mm, 6% Focus Pixel, apertura f/2.8, zoom 3X iPhone 15 Pro Max Sensore principale : 48 megapixel, lunghezza focale 24 mm, apertura f/1,78, quad pixel da 2,44 µm, 100% Focus Pixel, nuovo OIS di 2a generazione

: 48 megapixel, lunghezza focale 24 mm, apertura f/1,78, quad pixel da 2,44 µm, 100% Focus Pixel, nuovo OIS di 2a generazione Ultra grandangolo : 12 megapixel, lunghezza focale 13 mm, 100% Focus Pixel, apertura f/2.2

: 12 megapixel, lunghezza focale 13 mm, 100% Focus Pixel, apertura f/2.2 Telefoto: 12 megapixel, lunghezza focale 120 mm, 100% Focus Pixel, pixel da 1,12 µm, apertura f/2.8, zoom 5X

iPhone 15 Pro introduce anche una nuova opzione per la codifica Log ed è il primo smartphone al mondo a supportare la codifica dei colori dello standard ACES (Academy Color Encoding System). iPhone 15 Pro e Pro Max sono anche in grado di registrare in 4K a 60 fps e possono registrare video in modalità spaziale, che possono poi essere rivisti su Apple Vision Pro. USB-C e Wi-Fi 6E Una novità importante riguarda il connettore di ricarica: con gli iPhone 15, Apple dice addio al connettore Lightning, in favore dello standard USB-C. Grazie all'USB-C 3, supporta velocità di trasferimento fino a 10 Gbps. Inoltre, i nuovi iPhone 15 Pro supportano ora il Wi-Fi 6E, con prestazioni wireless fino a due volte superiori rispetto al passato. Action Button Con i due iPhone 15 Pro, debutta il nuovo Action Button: si tratta di un pulsante che prende il posto dello switch per il silenzioso, ma di cui è possibile personalizzare le funzioni.

Di default, con un clic passa tra silenzioso e suoneria, ma può essere personalizzato anche per lanciare registratore, fotocamera, Comandi rapidi, funzioni di accessibilità e altro ancora. Scocca in titanio Durante la presentazione è stata dedicata grande attenzione alla nuova scocca in titanio, che rende i nuovi modelli più resistenti ma anche più leggeri rispetto ai precedenti Pro. Si tratta di titanio grado 5 (lo stesso utilizzato per i rover spediti nello spazio), con una finitura spazzolata.

Uscita e prezzo