iPhone 15 Pro più leggero e con più autonomia, la fotocamera cresce

Apple è uno dei principali attori del mercato smartphone, e questo accade praticamente da sempre grazie ai suoi iPhone che tracciano la strada nel settore.

Si avvicina sempre di più il tanto atteso momento per i fan di iPhone, quello in cui ogni anno la serie iPhone viene rinnovata con i nuovi modelli. Quest'anno sarà la volta di iPhone 15. La serie sarà particolarmente importante per la storia di Apple, visto che per la prima volta dovremmo vedere degli iPhone con porta USB-C.