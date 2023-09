Ultime su iPhone 15 Pro tra aumenti di prezzo e memoria, ma da noi?

Meno quattro giorni all'evento Wonderlust di presentazione dei prossimi iPhone 15 e ultime occasioni per le anticipazioni. Gran parte delle novità dovrebbero essere già state previste, tra cui la nuova fotocamera con periscopio per iPhone 15 Pro Max, il passaggio alla porta USB-C e la Dynamic Island per tutti i modelli.

Ci sono due punti ancora piuttosto dibattuti, però: gli aumenti di prezzo e il taglio di memoria base dei modelli Pro. Secondo i recenti rumor, negli Stati Uniti iPhone 15 Pro dovrebbe aumentare di 100 dollari (da 999 a 1099 dollari, contro i 1339 euro di partenza in Italia) mentre iPhone 15 Pro Max di ben 200 dollari (da 1099 a 1299 dollari, mentre in Italia parte da 1489 euro), ma parte di questi aumenti sarebbero compensati da uno spazio di archiviazione di partenza di 256 GB (e non di 128 GB come per i modelli attuali).

Ora però il sito TrendForce rimette in discussione questa convinzione, dichiarando che iPhone 15, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro non subiranno aumenti di prezzo, mentre iPhone 15 Pro Max aumenterà non di 200 ma di 100 dollari.