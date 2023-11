Ordina un iPhone 15 Pro Max da Apple ma spunta la sorpresa...

Direttamente dal Regno Unito arriva un caso di truffa davvero bizzarro. In particolare, un utente aveva ordinato un iPhone 15 Pro Max direttamente dal sito ufficiale di Apple. Tuttavia, quando il prodotto è stato consegnato, l'uomo ha subito notato che qualcosa non andava, nonostante avesse ricevuto tutte le email di conferma da Cupertino ed i relativi dettagli di tracciamento dal partner di consegna Dynamic Parcel Distribution (DPD).

Dopo aver aperto la confezione, l'acquirente ha notato dei dettagli strani, tra cui l'installazione sul dispositivo di una protezione per lo schermo. Inoltre, l'uomo ha percepito che non si trattava di uno schermo OLED e che le cornici fossero troppo spesse per essere quelle di un iPhone. La conferma del terribile presagio è arrivata quando il telefono è stato acceso: "Ho subito notato che si trattava di un dispositivo Android con una skin. Potrebbe aver convinto mio nonno, ma l'ho capito molto rapidamente" ha dichiarato l'uomo. L'acquirente, quindi, ha presentato un ticket di supporto ad Apple, la quale ha promesso che lo ricontatterà presto.