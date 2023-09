iPhone 15 Pro Max è solo secondo nella classifica DxOMark: Huawei ancora al 1° posto con il suo P60 Pro

I nuovi iPhone 15 , come tutti gli attuali top di gamma, puntano molto sul comparto fotografico. Questo vale soprattutto per iPhone 15 Pro Max , il modello più performante della nuova famiglia di iPhone. DxOMark ha deciso di testare il suo comparto fotografico, e il giudizio finale era abbastanza prevedibile.

Ma attenzione, iPhone 15 Pro Max non viene valutato come il miglior camera-phone sul mercato da DxOMark. iPhone 15 Pro Max ha infatti ricevuto un punteggio finale pari a 154 punti, due punti sotto Huawei P60 Pro che rimane saldamente al comando della classifica generale di DxOMark.

iPhone 15 Pro Max ha convinto molto il team di DxOMark, soprattutto in termini di registrazione video e performance in fase di zoom, probabilmente grazie al sensore telephoto dedicato.

Inoltre, sono state lodate la stabilizzazione, sia in video che in foto, e l'autofocus sempre accurato e rapido.

Volendo dare uno sguardo a cosa non ha convinto, il team di DxOMark ha notato del rumore quando si scatta in condizioni di bassa luminosità, alcuni artefatti visivi in specifiche condizioni di scatto, e un range dinamico non eccezionale per le foto.

Per maggiori dettagli sui test condotti da DxOMark su iPhone 15 Pro Max vi suggeriamo di leggere l'analisi completa che trovate a questo indirizzo. Qui sotto trovate un riepilogo grafico delle prove effettuate.