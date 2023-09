iPhone 15 Pro Max: approvato da Madre Natura ma non da iFixit

All'evento di presentazione dei nuovi iPhone 15 e Apple Watch, Apple si è dilungata in una scenetta piuttosto divertente sul suo impegno nel ridurre l'impatto ambientale delle sue attività, in particolare per quanto riguarda li Apple Watch Serie 9 (sapete come vendere il vostro vecchio iPhone su Swappie?).

Protagonista di questo intermezzo, l'attrice Octavia Spencer, che interpretava nientemeno che Madre Natura e metteva sotto torchio tutto il team (ma non Tim Cook). Sull'onda dell'entusiasmo, iFixit ha iniziato a smontare il nuovo iPhone 15 Pro Max, ma si è dovuto ricredere: nonostante le scelte di design, la riparabilità è ancora lontana, e quindi anche la sostenibilità.

I fantastici tecnici del sito hanno iniziato a smontare il nuovo top della mela dallo schermo e non dal retro, ma rivelando successivamente che anche il retro si può smontare, il che consente di riparare facilmente il vetro posteriore (e quindi abbassando i costi, un sistema chiamato Dual entry design).

Ricordate? L'anno scorso Apple aveva introdotto un nuovo design che permetteva di aprire gli iPhone 14 e 14 Plus (ma non i modelli Pro) dal retro, il che riduceva il rischio di danni allo schermo (a causa dell'applicazione di calore e della possibilità di strappare un cavo).

Nota a parte: iPhone 14 ha preso un ottimo voto di riparabilità per questo design, poi ridotto drasticamente nei giorni scorsi per le scelte di validazione dei componenti da parte di Apple (ma di questo parleremo più avanti).

iPhone 15 e 15 Plus hanno ereditato lo stesso sistema dei predecessori, mentre iPhone 15 Pro e 15 Pro Max hanno un loro sistema, che implica comunque l'apertura dal fronte per accedere ai componenti interni, il che è un po' meno apprezzabile, ma che consente la sostituzione del vetro posteriore.

Lo smontaggio prosegue, arrivando alla batteria. Purtroppo estrarla non è facile, perché per accedere alle clip che la tengono in posizione bisogna smontare una serie di componenti tutto intorno (taptic engine e speaker) e anche così bisogna applicare dell'alcol isopropilico per sciogliere la colla che la tiene in posizione.

Non bene.