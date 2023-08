iPhone 15 Pro Max sarà un successo grazie al periscopio, parola di Kuo

Stamattina però Ming-Chi Kuo , noto analista delle vicende della mela, ha pubblicato su X un post in cui si dichiara convinto che iPhone 15 Pro Max farà ancora meglio, proprio grazie a questa caratteristica esclusiva (e che non condividerà con il "fratello minore" iPhone 15 Pro).

Partiamo da un dato di fatto. Nei primi sei mesi del 2023 il telefono più venduto al mondo è stato iPhone 14 Pro Max , il dispositivo più costoso della lineup della mela. E non ha una lente periscopio .

L'analista rileva come il principale motivo di questa crescita esponenziale sarà appunto l'adozione della lente periscopio, un'esclusiva del modello e caratteristica a lungo richiesta dai fan della mela.

Ma perché Apple non porterà il periscopio anche sul piccolo iPhone 15 Pro? A quanto pare è una questione di costi. Sembra che alla casa della mela il nuovo obiettivo (fornito da Largan) costerà circa 3-4 volte o anche di più rispetto a un obiettivo 7P di fascia alta generale, quindi vorranno mantenere alti i profitti.

Almeno fino all'anno prossimo, quando si prevede che Apple introdurrà il periscopio anche su iPhone 16 Pro. Per quel periodo, la spedizione di obiettivi periscopio per iPhone aumenterà del 70% su base annua e i costi si saranno abbassati.

Per quanto riguarda altre informazioni sui nuovi iPhone, sembra che il pericolo di ritardi sulla produzione di massa di iPhone 15 Pro Max sia rientrato, e questa settimana dovrebbe iniziare per tutti i modelli.

Forte delle novità introdotte, come porta USB-C e Dynamic Island in ogni modello, oltre che nuovo chip e cornici più sottili per i modelli Pro, Apple prevede di spedire circa 80 milioni di unità di iPhone 15 entro la fine dell'anno e 250 milioni di unità nel 2024.

Dei quali la maggioranza saranno un telefono da più di 1200 dollari (o 1600 euro in Italia).