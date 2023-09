iPhone 15 Pro avrà un nuovo pulsante: ecco a cosa serve

Stiamo parlando di un nuovo Tasto Azione al posto dello storico slider per silenziare le notifiche, e che era stato intravisto nelle prime immagini delle nuove cover per i dispositivi.

Dopo mesi di rumor e anticipazioni, tra poche ore Apple annuncerà al mondo i nuovi iPhone 15 , ma tra iOS 17 , USB-C e la Dynamic Island per tutti, c'è una novità riguardante iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max che è passata un po' in sordina.

Dall'immagine possiamo vedere non il solito slider, che sarà presente su iPhone 15 e iPhone 15 Plus, ma un pulsante cliccabile che ricorda il Tasto azione di Apple Watch Ultra.

Ma cosa permetterà di fare? Steve Moser di MacRumors è riuscito a spulciare il codice della beta di iOS 17 e trovare una serie di riferimenti a questa nuova funzionalità.

Attraverso una voce apposita delle Impostazioni, potrete assegnargli una serie di opzioni, ecco quelle disponibili:

Accessibilità: per accedere a varie impostazioni di accessibilità, come VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch e altro ancora.

per accedere a varie impostazioni di accessibilità, come VoiceOver, Zoom, AssistiveTouch e altro ancora. Comandi rapidi: possibilità di eseguire un comando rapido tra quelli disponibili

possibilità di eseguire un comando rapido tra quelli disponibili Modalità silenziosa : per attivare o disattivare la modalità silenziosa, in modo da disattivare o riattivare la suoneria e gli avvisi come se fosse il vecchio slider

: per attivare o disattivare la modalità silenziosa, in modo da disattivare o riattivare la suoneria e gli avvisi come se fosse il vecchio slider Fotocamera: per avviare l'app Fotocamera e/o scattare una foto o un video con una sola pressione del pulsante

per avviare l'app Fotocamera e/o scattare una foto o un video con una sola pressione del pulsante Torcbia: per accendere o spegnere il flash LED

per accendere o spegnere il flash LED Full immersion : per attivare o disattivare una modalità Full immersion

: per attivare o disattivare una modalità Full immersion Lente : per attivare l'app Lente in modo da utilizzare la fotocamera dell'iPhone come lente d'ingrandimento per ingrandire piccoli testi o oggetti.

: per attivare l'app Lente in modo da utilizzare la fotocamera dell'iPhone come lente d'ingrandimento per ingrandire piccoli testi o oggetti. Traduci: per avviare l'app Traduci e iniziare una conversazione o una traduzione di testo con una sola pressione del pulsante

per avviare l'app e iniziare una conversazione o una traduzione di testo con una sola pressione del pulsante Memo vocali: per avviare o interrompere la registrazione di un memo vocale con l'app Memo vocali.

Come potete vedere, questa novità, per quanto non sconvolgente, è comunque in grado di migliorare l'esperienza utente con i nuovi iPhone 15 Pro, e li aiuterà a differenziarli maggiormente dai precedenti modelli - oltre che dalle versioni iPhone 15 "lisce".

Ricordiamo che Apple annuncerà i nuovi iPhone insieme a Apple Watch Serie 9 e alla seconda generazione di Apple Watch Ultra (e forse degli auricolari AirPods con custodia di ricarica dotata di porta USB-C) stasera dalle ore 19:00, non perdetevi i nostri approfondimenti!