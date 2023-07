iPhone 15 Pro: le rivoluzioni hanno un prezzo

Stiamo parlando chiaramente della serie iPhone 15 , i nuovi gioielli di casa Apple che come di consueto arriveranno in diverse declinazioni. Nelle ultime ore il noto Mark Gurman di Bloomberg ha condiviso nuovi dettagli su cosa attenderci da iPhone 15 Pro.

Ci avviciniamo sempre di più al periodo più importante dell'anno per il segmento smartphone di casa Apple, quello in cui verranno ufficializzati i nuovi iPhone .

iPhone 15 Pro, e la sua variante Max, saranno i dispositivi che presenteranno le maggiori innovazioni tecniche e di design. Sappiamo infatti che per la prima volta nella storia iPhone 15 Pro e Pro Max diranno addio allo slider delle notifiche in favore di un più potente Action Button.

Oltre a questo, arriveranno dei miglioramenti anche per il display il quale, grazie a una nuova tecnologia per la visualizzazione, avrà dei bordi molto più ridotti rispetto alla generazione precedente. E poi sappiamo bene che ci sarà un'ulteriore prima volta per gli iPhone di Apple: la porta USB-C dovrebbe fare ufficialmente il suo debutto, segnando un punto di svolta epocale per i dispositivi Apple.

Oltre a questi, Gurman ha condiviso qualche dettagli anche sulla variante standard di iPhone 15. Arriverà la Dynamic Island, in favore di un addio al notch che potrebbe essere a questo punto definitivo. Rimane da capire se il refresh rate dello schermo sarà bloccato a 60 Hz o se si spingerà fino a 120 Hz come per i modelli Pro e Pro Max.

Anche per la nuova generazione di Apple Watch, che arriverà con i nuovi iPhone 15, dovrebbero esserci novità. Apple Watch Series 9 dovrebbe essere caratterizzata da un sensibile rinnovamento delle specifiche tecniche, il quale dovrebbe portare a un tangibile incremento delle performance.

E infine Gurman ci fornisce qualche dettaglio su cosa attenderci sul fronte dei prezzi: ci saranno degli aumenti, almeno per la serie iPhone 15. Si parla di circa 200 dollari in più per la variante Pro Max, con aumenti proporzionali che arriveranno anche per le varianti minori. Questo vale per il mercato USA e quasi sicuramente anche per quello europeo.