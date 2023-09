Quanto titanio c'è in iPhone 15 Pro?

Dopo la realizzazione del consueto test di resistenza su iPhone 15 Pro, Zack ha realizzato un video in cui mostra nello specifico i materiali con i quali è stato realizzato iPhone 15 Pro, andando ovviamente a smontare praticamente pezzo per pezzo il dispositivo di Apple.

Nel disassemblare il dispositivo Zack ha messo in luce anche un altro dettaglio molto interessante dei nuovi iPhone 15 Pro, ovvero quello della sostenibilità ambientale. Apple infatti ha impiegato materiali riciclati al 100% per diversi componenti, come la batteria e la bobina di ricarica MagSafe, sicuramente non un aspetto di poco conto.

Oltre all'analisi completa dei materiali, Zack ha sezionato anche il comparto fotografico posteriore, per vedere come i tre singoli sensori sono stati implementati, anche in termini di realizzazione della stabilizzazione ottica. Trovate maggiori dettagli al video completo qui in basso.