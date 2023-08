Gli iPhone 15 Pro potrebbero avere un nuovo colore abbinato alla scocca

Uno dei rumor che circolano attorno ai nuovi iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max riguarda la scocca, che dovrebbe abbandonare l'acciaio inossidabile in favore del titanio (nulla è dato sapere se le versioni "lisce" resteranno di alluminio), proprio come per Apple Watch Ultra (sapete come abilitare il risparmio energetico su Apple Watch?).

Stando a un'anticipazione rilanciata dal sito 9to5Mac, questa novità sarà anche accompagnata da un'inedita tinta abbinata, ovvero un colore denominato Titanium Gray (non si sa se alla fine questo sarà il suo nome commerciale) e di cui sono stati diffusi i primi render.