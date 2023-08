Il passaggio a USB-C degli iPhone 15 potrebbe avere una gradita conseguenza

Se c'è una cosa che i proprietari di iPhone invidiano ai loro amici con smartphone Android è la ricarica veloce, ma il passaggio a USB-C da parte degli iPhone 15 potrebbe parzialmente avvicinarli sotto questo aspetto.

Secondo diverse anticipazioni, infatti, i nuovi melafonini potrebbero avere una ricarica fino a 35 W, affermazione però accompagnata da diversi asterischi.

Prima di tutto, infatti, è probabile che non tutti gli iPhone 15 supporteranno questa ricarica, che potrebbe essere riservata agli iPhone 15 Pro, mentre i modelli "lisci" verranno limitati a velocità inferiori (tra poco approfondiremo questo aspetto). Proprio come precedenti rumor avevano ipotizzato per i modelli più costosi velocità di trasferimento dati maggio grazie al supporto al protocollo Thunderbolt.

In secondo luogo, è altresì possibile che questa velocità sarà raggiungibile solo con gli accessori certificati MFi (Made For iPhone), e non per esempio con qualunque cavo USB-C che potreste avere in casa (non vi aspettavate certo di non dover pagare la tassa Apple, vero?).

Ma di che differenze di velocità stiamo parlando? Al momento, gli iPhone 14 arrivano a circa 20-22 W, mentre gli iPhone 14 Pro si spingono a 27 W, il che significa che per ricaricare completamente quest'ultimo ci vogliono circa due ore.

Certo il progresso non è eclatante, e senza neanche scomodare i telefoni Android con ricarica a più di 100 W pensiamo solo a un Samsung Galaxy S23 Ultra in grado di caricarsi a 45 W in meno di un'ora, ma è comunque un passo avanti.

E scommettiamo che non saranno pochi gli utenti che compreranno un caricatore apposito, magari il nuovo Alimentatore da 35W a doppia porta USB‑C da 65 euro presentato appropriatamente l'anno scorso.