iPhone 15 sarà disponibile in tre nuovi colori, tra cui un inedito rosa

Quando si parla di iPhone, gli utenti non sono ansiosi solo di conoscere specifiche e prezzi, ma anche di vedere se Apple ha realizzato nuovi colori per i dispositivi. A riguardo, sembrerebbe che la società di Cupertino abbia in mente per iPhone 15 di introdurre tre nuove tonalità (oltre a quelle già disponibili per iPhone 14 e 14 Plus).

Nello specifico, il tipster ShrimApplePro ha lanciato l'indiscrezione secondo cui l'iPhone 15 sarà disponibile anche in verde, rosa e giallo (in una tonalità più chiara), oltre che in Midnight, Starlight e Product (rosso). Dunque, complessivamente il nuovo modello sarà acquistabile in sei colori differenti. Se fosse vera questa anticipazione, Apple sarebbe pronta a dire addio alle opzioni blu, viola e giallo più scuro. Non avrebbe trovato riscontro, invece, l'indiscrezione che vedeva la società impegnata a realizzare anche la tonalità di azzurro.