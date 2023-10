iPhone 15 si aggiorna per risolvere il surriscaldamento, ha funzionato?

In pochi giorni sono emerse diverse segnalazioni di surriscaldamenti dei nuovi iPhone 15, in diverse condizioni di utilizzo. Tra le ipotesi qualcuno ha menzionato il nuovo processore , che essendo più potente avrebbe potuto scaldarsi in maniera inaspettata, e il rivestimento in titanio sui modelli Pro.

Anche Apple è entrata ufficialmente nel merito, smentendo ipotetici problemi dovuti al rivestimento in titanio, e dando la colpa ad app di terze parti come Instagram, oltre che menzionando un non ben preciso bug di iOS 17. Alla fine l'azienda ha rilasciato un nuovo aggiornamento per risolvere il problema.

L'aggiornamento corrisponde, come vedete dallo screenshot in basso, alla build 17.0.3 di iOS e nel changelog c'è l'esplicita menzione alla risoluzione di problemi che avrebbero potuto far scaldare lo smartphone più del previsto.

L'aggiornamento ha un peso di circa 430 MB.