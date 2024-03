Anche su iPhone 16 troveremo un pulsante inedito

Il secondo aspetto che sicuramente cattura l'attenzione è il posto che vediamo per il nuovo pulsante di scatto . Abbiamo infatti appreso che Apple dovrebbe integrare un pulsante fisico inedito sulla nuova generazione di iPhone, e dall'immagine appena trapelata intuiamo che questa novità riguarderà anche il modello base . Un fatto non scontato, visto che in passato abbiamo sempre visto Apple riservare le novità ai modelli Pro.

Questo nuovo pulsante, noto già come Capture Button, dovrebbe permettere di scattare rapidamente foto o registrare video, ma anche di gestire lo zoom in fase di scatto. E a quanto pare arriverà tanto per i modelli Pro quanto per i modelli base di iPhone 16.

Insomma, sembra che Apple intenda puntare in maniera pesante sull'esperienza fotografica sui suoi iPhone 16. Staremo a vedere se saranno previste anche ulteriori novità in questo senso dal punto di vista hardware e software.