È già l'ora di parlare di iPhone 16 (e del perché piacerà ai fotografi)

Sono passati solo alcuni mesi dal lancio della famiglia di iPhone 15, ma è già arrivata l'ora di iniziare a parlare dei prossimi modelli. Gli iPhone 16 verranno presentati nell'autunno 2024 e, anche se iPhone 15 Pro Max è davvero uno spettacolo per chi fa foto e video, ci sono buone ragioni per credere che i prossimi iPhone 16 saranno ancora più apprezzati da chi si diletta con la fotografia.

Secondo quanto riportato da The Information, infatti, per la nuova famiglia di iPhone, Apple sta testando un capture button dedicato, ossia un tasto fisico dedicato allo scatto, che verrà posizionato sul bordo destro del dispositivo, sotto il pulsante di accensione. Ma c'è di più: secondo quanto riferito, infatti, non si tratterebbe di semplice tasto: pare infatti che si potrà interagire col capture button sia con la pressione che con il touch.

Questo consentirà ad Apple di avere molte più interazioni possibili, con la possibilità di incentrare un gran numero di funzioni legate alla fotografia su quell'unico tasto.

Si parla ad esempio della possibilità di controllare lo zoom con uno swipe verso destra o sinistra, nonché del supporto a diversi livelli di pressione: come sulle fotocamere, quindi, si potrà mettere a fuoco con un una pressione leggera, per poi scattare cliccando il tasto fino in fondo.

Si parlava già da tempo di questo possibile nuovo tasto sugli iPhone 16, ma le nuove indiscrezioni rivelate da The Information aprono nuove prospettive su come Apple intenda puntare sulla fotografia. Inoltre, per conservare ancora più foto e video, sembra che gli iPhone 16 potrebbero essere disponibili in tagli di memoria che arrivano fino a 2 Terabyte.

In ogni caso, mancano ancora parecchi mesi prima della presentazione e tutte le informazioni riportate in questo periodo vanno prese con le pinze, anche perché si basano dichiaratamente su prototipi non definitivi.