I nuovi iPhone 16 potrebbero avere le cornici più sottili di sempre

Questa inedita tecnologia sarebbe in fase di sviluppo da alcuni anni, al punto che la società avrebbe provato ad applicarla anche ai vecchi modelli, tuttavia senza successo. La causa di ciò sarebbe da attribuire ai problemi legati alla dissipazione del calore, che ora invece sarebbero stati superati. In ogni caso, già l'anno scorso Apple riuscì a ridurre le cornici dei suoi iPhone 15 impiegando lo stampaggio eccessivo a bassa pressione di iniezione ( LIPO ): le cornici furono ridotte da circa 2,2 mm di iPhone 14 a circa 1,5 mm.

Le varianti Pro di iPhone 16, inoltre, potrebbero presentare un'altra novità: questi modelli debutterebbero con un display più grande rispetto ai predecessori.

Secondo più fonti, iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno rispettivamente uno schermo da 6,3" e 6,9". Ovviamente i due smartphone avranno delle dimensioni più generose rispetto al passato: saranno leggermente più alti pur essendo più larghi. Il maggiore spazio all'interno, tra l'altro, potrebbe permettere ad Apple di impiegare, ad esempio, una batteria più prestante.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus, infine, non dovrebbero subire grosse modifiche. Per il futuro, invece, le cose potrebbero subire qualche variazione. Difatti, Apple starebbe pensando di lanciare iPhone 17 e iPhone 17 Plus con display rispettivamente da 6,27" e 6,86".