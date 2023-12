iPhone 16 potrebbe rappresentare un ritorno alle origini. O forse no

In rete sono apparsi i primi prototipi di iPhone 16, che Apple starebbe considerando per il prossimo melafonino

Apple, ma in generale lo stesso ultimamente vale per tutti i grandi produttori di smartphone, non è solita introdurre annualmente grandi cambiamenti al design degli iPhone, e gli esempi di rottura più evidenti sono stati iPhone 6 e iPhone X, mentre iPhone 11, e iPhone 14 Pro con la Dynamic Island, sono stati aggiornamenti meno dirompenti ma comunque degni di nota. Per quanto riguarda gli altri, ci sono state sì modifiche, ma tutto sommato marginali, e questo vale anche per gli ultimi iPhone 15, che presentano un bordo curvo e il retro in vetro smerigliato. Con iPhone 16, potremmo assistere invece a un evidente cambiamento, almeno per quanto riguarda il blocco fotocamere posteriore, oltre alla disposizione dei pulsanti e dell'antenna, anche se forse la novità più importante è stata accantonata.

Fonte: MacRumors

Il sito MacRumors è infatti riuscito a mettere le mani su alcuni render pre-produzione del prossimo melafonino, chiamato internamente DeLorean, rivelando come i manager di Apple stiano considerando tre design per il retro del telefono. Uno, in particolare, è particolarmente suggestivo, in quanto richiama lo stile del mai troppo compianto iPhone X.

Render iPhone 16. Fonte: MacRumors

A sinistra potete vedere il primo di questi prototipi, appunto quello con il design in stile iPhone X, in colore giallo. Oltre al blocco fotocamere che richiama il passato, il dispositivo presenta anche il pulsante Azione e un pulsante del volume capacitivo unificato, ovvero non separato in Volume su e Volume giù.

L'iPhone al centro, in rosa, presenta invece un blocco fotocamere in stile iPhone 12, uno dei modelli di maggior successo della mela, con un tasto Azione e del volume separati, mentre l'iPhone a destra, colore mezzanotte, presenta lo stesso blocco fotocamere, ma un pulsante Azione più grande e il nuovo tasto Cattura. Per quanto riguarda lo stile del blocco fotocamere, secondo MacRumors Apple ha considerato entrambe le possibilità, ma ha effettuato più test con il design più moderno che richiama iPhone 12. In ogni caso, sembra chiaro che le fotocamere saranno allineate verticalmente (stiamo ovviamente parlando dei modelli lisci), in modo da riconoscere più facilmente l'ultimo modello dal precedente (e dal 12?). La posizione del flash sembra comunque decisa, visto che è la stessa in tutti i dispositivi.

Tasto del volume. Fonte: MacRumors

Passando al tasto del volume capacitivo unificato, sembra che avesse dovuto arrivare con iPhone 15 Pro, ma il progetto (chiamato Bongo), è stato annullato a causa di problemi tecnici, e per iPhone 16 verranno probabilmente mantenuti i tasti meccanici separati. Il pulsante Azione è destinato a restare, e passerà a tutti i modelli di iPhone 16 (come la Dynamic Island è arrivata su tutti gli iPhone 15). Quello che potrebbe cambiare sono le dimensioni, che come possiamo vedere (immagine sopra) sono diverse tra i tre prototipi. Alcuni presentano un pulsante di azione significativamente più grande, che è stato creato come parte di Project Atlas nel tentativo di cambiare il pulsante di azione da meccanico a capacitivo, mentre altri hanno lo stesso pulsante presente ora sull'iPhone 15 Pro. Al momento Apple sembra orientata a portare un pulsante di Azione capacitivo. Apple sta anche sperimentando un nuovo pulsante, capacitivo, sul lato destro dell'iPhone 16, chiamato Cattura e noto internamente con il nome in codice Project Nova. A quanto pare il pulsante sarà caratterizzato da un sensore di forza oltre alla funzionalità di "touch-switching", anche se non è ancora chiaro cosa significhi. La casa della mela sta comunque sviluppando a un iPhone senza tasto, quindi niente è ancora deciso. Se implementato, il tasto si troverebbe nello stesso punto dell'interruzione per l'antenna mmWave sui modelli di iPhone venduti negli Stati Uniti, quindi con l'iPhone 16 questa verrà spostata sul lato sinistro del dispositivo.

Tasto Cattura (in basso). Fonte: MacRumors

Infine, la parte anteriore non presenta novità, e possiamo attenderci l'ormai sdoganata porta USB-C per la ricarica. Per quanto riguarda i colori, i render pubblicati dovrebbero mostrare le tinte corrette, giallo, rosa e mezzanotte, ma secondo la documentazione vista da MacRumors dovremmo attenderci altre tonalità testate con iPhone 15 e poi scartate.

Fonte: MacRumors