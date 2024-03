iPhone 16 avrà avanzate funzionalità AI grazie al nuovo chip A18 Pro

Apple avrebbe intenzione di applicare delle importanti modifiche al processore A18 Pro allo scopo di sviluppare funzionalità di intelligenza artificiale "on-device". Ad ipotizzare tutto ciò ci ha pensato Jeff Pu, attendibile fonte, il quale ha aggiunto che la società di Cupertino avrebbe anche aumentato la produzione di questo chip con un certo anticipo rispetto alle solite tempistiche.

In particolare, Pu ha evidenziato che "In base ai nostri controlli sulla catena di fornitura, registriamo una crescente domanda per l'A18 di Apple, mentre il volume dell'A17 Pro si è stabilizzato dal mese di febbraio. Notiamo che l'A18 Pro di Apple, la versione a 6 GPU, presenterà un'area del die maggiore (rispetto all'A17 Pro), tendenza che potrebbe essere legata al calcolo "Edge AI".