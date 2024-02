iPhone 16 e il design della fotocamera: non solo un ritorno al passato

Le immagini che trovate nella galleria in basso infatti mostrano quello che dovrebbe essere il modulo fotografico di iPhone 16. Ci focalizziamo molto su questo aspetto perché proprio il modulo fotografico potrebbe essere uno dei punti di svolta più significativi rispetto alle recenti generazioni di iPhone.

I nuovi iPhone del 2024 non arriveranno prima del prossimo autunno, ma nelle ultime settimane abbiamo già appreso alcuni dettagli sui prossimi iPhone 16 . Questi indicavano un cambiamento significativo in termini di design, cambiamento che è stato appena corroborato da nuove informazioni emerse online.

Dalle immagini infatti scorgiamo chiaramente che iPhone 16 potrebbe avere un modulo fotografico con sensori orientali verticalmente l'uno rispetto all'altro.

La soluzione di Apple potrebbe avere lo scopo di permettere anche a iPhone 16 e iPhone 16 Plus di registrare video spaziali, esattamente come è possibile fare con iPhone 15 Pro e Pro Max. Un cambiamento del genere ovviamente non farebbe altro che incrementare l'appeal delle varianti base della nuova generazione di iPhone.